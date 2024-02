Auffahrunfall 11.000 Euro Schaden in Wiescheid

Bei einem Auffahrunfall in Langenfeld sind 11.000 Euro Schaden entstanden. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der Polizei trug sich der Unfall am Freitag, 2. Februar, gegen 13.45 Uhr auf der Straße „Landwehr" zu. Den Ermittlungen zufolge fuhr eine 31-jährige Langenfelderin mit ihrem grauen Seat Ibiza hinter einem grauen C-Klasse-Mercedes in Richtung Ohligser Straße. Als dessen Fahrer das Tempo verlangsamte, fuhr die Langenfelderin auf. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.