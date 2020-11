Monheim : Polizei lässt Lastwagen wegen Mängel nicht weiterfahren

Ein Laster wurde wegen zahlreicher Mängel gestoppt. Foto: Polizei Kreis Mettmann

Monheim Regelmäßig ziehen Experten des Verkehrsdienstes Last- oder Lieferwagen mit kleinen, großen oder auch zum Teil schwerwiegenden Sicherheitsverstößen bei Verkehrskontrollen aus dem Verkehr. So auch am Mittwoch an der Edisonstraße in Monheim geschehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine dort ansässige Firma bat die Polizei darum, dass Experten einen Sattelzug überprüfen sollten, der dort beladen wurde. Den Mitarbeitern war der desolate Zustand aufgefallen. Sie hatten Zweifel an der Verkehrssicherheit des Fahrzeugs.

Der hinzu gerufene Verkehrsdienst stellte bei seiner Kontrolle tatsächlich zahlreiche Mängel an dem Transporter fest: So waren drei von vier Punkten, an denen der Container mit dem Auflieger verbunden war, nicht korrekt gesichert, so dass der Container beim Bremsen oder Kurvenfahren eventuell vom Auflieger gerutscht wäre, so die Polizei. Da auch der Auflieger zahlreiche Risse aufgewiesen habe, habe dies zusätzlich für Instabilität gesorgt.

Zuletzt stellten die Prüfer eine Feststellbremse gänzlich ohne Funktion und eine nur eingeschränkt arbeitende Betriebsbremsanlage fest.