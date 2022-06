Kontrollen in Langenfeld und Monheim : Polizei erteilt 56 Verwarngelder in wenigen Stunden

Polizei erteilt 56 Verwarngelder in wenigen Stunden

Kontrollen in Langenfeld und Monheim

Die Polizei kontrollierte in Langenfeld und Monheim. Foto: Jochen Tack

Langenfeld/Monheim Vor allem Autofahrer fielen bei den Kontrollen negativ auf. Hintergrund der Aktion sind gestiegene Unfallzahlen im Kreis Mettmann, bei denen Radfahrer und Fußgänger involviert waren.

Zum Schutz von Radfahrern und Fußgängern hat die Polizei am Mittwoch, 8. Juni, in Ratingen , Hilden , Haan, Langenfeld und Monheim schwerpunktmäßige Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei zahlreiche Verwarngelder gegen Autofahrer, aber auch gegen Radfahrer und Fußgänger aussprechen müssen.

Im Einsatzzeitraum zwischen 7.30 und 14 Uhr stellten die Polizeibeamten zahlreiche Verkehrsverstöße fest. In Langenfeld und Monheim am Rhein zählte die Polizei 56 Verstöße, wovon ein ganz erheblicher Teil (43) von Autofahrern begangen wurden. Alleine 20 Mal hatten sich Autofahrer nicht an die Vorfahrtsregeln gehalten.