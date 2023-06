Schwerpunkt-Kontrollen in Langenfeld und Monheim Polizei fasst zwei per Haftbefehl Gesuchte

Bei Schwerpunktkontrollen in mehreren Städten hat die Kreispolizeibehörde Mettmann in dieser Woche auch in Langenfeld und Monheim Fang gemacht. Der erste Kontrolltag galt – mit Unterstützung einer Einsatzhundertschaft aus Köln – der Straßen- und der Drogenkriminalität. In Monheim gingen den Beamten zwei Personen ins Netz, die per Haftbefehl gesucht wurden. In Langenfeld wurde ein gestohlener E-Scooter sichergestellt, den ein unter Drogeneinfluss stehender 36-Jähriger fuhr. Der Monheimer wurde der Polizei zufolge gegenüber den Beamten rabiat.