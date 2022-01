Vortrag zur Prävention : Polizei klärt Senioren über Schutz vor Betrug auf

Immer wieder fallen Senioren auf Betrüger am Telefon herein. Foto: picture alliance / Sebastian Gol/dpa

Langenfeld Immer wieder werden Senioren Opfer verschiedener Betrugsformen, sei es an der Haustür oder am Telefon. Die Polizei lädt deshalb zu einem Online-Vortrag ein.

(RP) Sei es der sogenannte „Enkeltrick“, Diebstähle beim Geldabheben, Betrügereien an der Haustür, Abzocke bei gestellten Telefonanrufen oder falsche Polizisten: Groß ist die Bandbreite von Delikten, mit denen Kriminelle zunehmend versuchen, Senioren zu schädigen oder sich Zugang zu deren Eigentum zu erschaffen. Damit die meist in Banden organisierten Verbrecher keine Chance haben und was im Falle einer Straftat zu tun ist, darüber wird Kriminalhauptkommissar Rüdiger Heil vom Landeskriminalamt NRW im Zuge eines Online-Vortrags am 10. Februar ab 19 Uhr auch im Namen des Pro Talis Seniorenzentrums „Düsseldorfer Straße“ in Langenfeld aufklären und wichtige Tipps geben.