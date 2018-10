Polizei informiert  in Langenfeld und Monheim über Einbruchsschutz

Langenfeld/Monheim : Polizei informiert über Einbruchsschutz

LANGENFELD/MONHEIM Am 30. Oktober beraten Polizisten und Seniorenschützer in Langenfeld, am 31. Oktober in Monheim.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Kreispolizei beteiligt sich damit an der Landeskampagne „Riegel vor! Sicher ist sicherer“ zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls. Dazu kommt das Infomobil in beide Städte. Polizisten und Ehrenamtliche des lokalen Aktionsbündnisses Seniorensicherheit stehen in Langenfeld am Dienstag, 30. Oktober, 16 bis 19 Uhr, am Kundencenter der Stadtwerke, Solinger Straße 41; und in Monheim am Mittwoch, 31.Oktober, 10.30 bis 12.30 Uhr, in der Fußgängerzone vor dem Rathaus.

Der Zeitrahmen der Aktionswoche wurde nach den Worten eines Polizeisprechers „bewusst gewählt, weil am 28. Oktober die Uhren auf Winterzeit umgestellt werden. Damit wird es nicht nur jahreszeitlich, sondern auch im gefühlten Tagesablauf aller Bürger abends deutlich früher dunkel.“

Die für Einbrecher gerade in diesen dunklen Tagesstunden deutlich verbesserten Tatbedingungen führten in den vergangenen Jahren nach Angaben des Polizeisprechers „leider immer wieder zum deutlichen Anstieg registrierter Wohnungseinbrüche“.

Demgegenüber stehe der erfreuliche Trend eines allgemein deutlichen Rückgangs der Fallzahlen im vergangenen Jahr, der sich bisher auch 2018 fortsetze. „Parallel dazu steigt der registrierte Anteil versuchter Straftaten kontinuierlich, bei denen Einbrecher scheiterten.“ Das liege unter anderem daran, dass Häuser und Wohnungen zunehmend besser gegen Einbruch gesichert seien. Auch sorgten Nachbarn und andere Zeugen mit ihrer Aufmerksamkeit für diese Entwicklung.

Gerade diese Fakten verdeutlichen laut Polizei den Sinn der Kampagne „Riegel vor! Sicher ist sicherer“. Bürger sollten ihr Zuhause durch gute Sperren an Türen und Fenstern gegen Einbrüche wappnen. „Jeder kann durch Aufmerksamkeit einen aktiven Beitrag zur Verhinderung von Einbrüchen leisten.“ Wer verdächtige Personen oder Geschehnisse wahrnimmt, sollte sofort die Polizei über 110 informieren.