Polizei in Monheim stoppt betrunkenen Unfallfahrer

Langenfeld/Monheim Monheimer (1,6 Promille) räumt ein: Ja, es hat irgendwo in Baumberg auch gerumst.

Die Polizei hat in Baumberg einen betrunkenen Autofahrer gestoppt, der frische Unfallspuren an seinem Golf Kombi mit dem Eingeständnis kommentierte, es habe auf dem Weg dahin wohl auch mal „ein wenig gerumst“. Nun suchen die Beamten etwaige Geschädigte der Schlangenlinientour von Samstagabend vor 23.20 Uhr.

Zu diesem Zeitpunkt nämlich hielt die Polizei den Monheimer mit seinem silbergrauen Pkw an, und zwar an der Bushaltestelle „Am Kielsgraben“ an der Monheimer Straße. Der 40-Jährige räumte ein, nach einer Feier im Bereich Hellerhofweg/Garather Weg durch Baumberg gefahren zu sein. Wo genau es gerumst hatte, daran konnte der Mann sich nicht mehr erinnern. Ein Alkoholtest ergab etwa 1,6 Promille. Die polizeiliche Suche nach einer passenden Unfallörtlichkeit auf möglichen Fahrtrouten des 40-Jährigen führte bisher zu keinem Ergebnis. An seinem Golf wurde ein erheblicher, mindestens 3500 Euro teurer Frontschaden dokumentiert. Hinweise nimmt die Polizei in Monheim unter Telefon 02173 9594-6350 entgegen.

So auch zu einer weiteren Fahrerflucht in Monheim: Demoliert wurde ein schwarzer BMW X1, der am Samstag zwischen 6.15 und 13.30 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Erich-Klausener-Straße in Höhe Haus Nr. 16 geparkt war. Der SUV wurde im linken Frontbereich an der lackierten Stoßstange beschädigt. Geschätzter Schaden: 1000 Euro.