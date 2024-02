Monheim Jugendliche prügeln 28-Jährigen krankenhausreif

Acht junge Männer im Alter zwischen 16 und 22 haben einen 28-jährigen in Monheim krankenhausreif geprügelt. Wie die Polizei am Sonntagnachmittag mittelte, trug sich die Attacke am Freitag gegen 21.15 Uhr an der Weddinger Straße im Berliner Viertel zu. Demnach verließ der 28-Jährige eine Wohnung dort und traf vor dem Mehrfamilienhaus auf die achtköpfige Gruppe. Einer Augenzeugin zufolge wurde er aus bisher unbekanntem Grund attackiert. Durch zahlreiche Schläge verletzten die Angreifer den 28-Jährigen schwer und flohen anschließend unerkannt in unbekannte Richtung. Die Schläger sollen Sportkleidung getragen haben. Zu einem liegt eine etwas genauere Täterbeschreibung vor: etwa 1,75 Meter groß, dunkle Haare, heller Jogginganzug. Rettungskräfte brachten den schwerverletzten 28-Jährigen ins Krankenhaus. Hinweise an die Polizei in Monheim, Telefon 02173 9594 6350.