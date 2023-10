74-Jähriger aus Monheim Bei Sturz mit E-Bike schwer verletzt

Beim Sturz mit seinem E-Bike hat sich ein 74-Jähriger in Monheim schwer verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, trug sich der Allein-Unfall am Montagmorgen gegen 9.10 Uhr auf dem Geh- und Radweg an der Opladener Straße auf Höhe Am Kieswerk zu. Der Monheimer war in Richtung Langenfeld unterwegs und verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Elektro-Fahrrad. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Das Pedelec wurde stark beschädigt.