Falscher Dachdecker in Langenfeld 85-Jährige Richratherin um mehr als 500 Euro bestohlen

In Richrath ist eine 85-jährige Langenfelderin einem falschen Dachdecker auf den Leim gegangen und um einen hohen dreistelligen Bargeld-Betrag betrogen worden. Laut Polizei trug sich der Vorfall am Mittwoch, 24. Mai, zu. Gegen 14 Uhr klopfte es an dem Küchenfenster der alten Frau. Ein Mann stellte sich als Dachdecker vor und gab an, er habe von außen ein Loch im Hausdach des Reihenhauses festgestellt. Er bat um Einlass, um das Dach zu überprüfen. Die Seniorin ging mit ihm in ins Dachgeschoss, wo der Betrüger ihr im Bad einen angeblichen Wasserschaden an der Wand zeigte. Der müsse repariert werden, sagte er. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen entwendete der falsche Dachdecker in einem unbemerkten Moment eine Mappe mit einem hohen dreistelligen Bargeldbetrag und verließ kurze Zeit später fluchtartig das Haus. Kurz darauf bemerkte die Richratherin den Betrug und informierte die Polizei. Der Tatverdächtige soll etwa 1,75 Meter groß und zirka 25 Jahre alt sein. Er hat kurze braune Haare und trug zur Tatzeit dunkle Kleidung.