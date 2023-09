Von der Schulter gerissen Handtaschenraub in Langenfeld

Eine 40-jährige Langenfelderin ist am Dienstagmorgen, 19. September, Opfer eines Handtaschenraubs geworden. Dies teilte die Polizei am Mittwoch mit und bittet um Zeugenhinweise. Das war geschehen: Die Langenfelderin war gegen 8.15 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Jahnstraße unterwegs, als ein vorbeifahrender Fahrradfahrer ihr plötzlich die Handtasche von der Schulter riss. Mit der Beute floh der dunkel gekleidete Mann in die Straße Steinrausch und entkam unerkannt. Sein Opfer blieb glücklicherweise unverletzt. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenfeld unter Telefon 02173 288-6310 in Verbindung zu setzen.