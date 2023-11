Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Eierwürfe Halloween-Ärger in Langenfeld und Monheim

Hausfriedensbruch, Körperverletzung, Eierwürfe gegen Hausfassaden – die Halloween-Nacht 2023 in Langenfeld und Monheim hatte ihre Schattenseite. Die Polizei zählte nach eigenen Angaben in beiden Städten am Dienstagabend, 31. Oktober, und den Nachtstunden insgesamt rund 20 Einsätze, die meisten davon wegen Ruhestörung durch ohrenbetäubende Böllerei oder grölende Betrunkene. So zündete eine größere Gruppe Jugendlicher auf dem Langenfelder Marktplatz Pyrotechnik – die Polizei erteilte ihnen einen Platzverweis.