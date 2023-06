Schon wieder einer Geldautomat in Monheim gesprengt

Vier Wochen nach der Automaten-Sprengung an der Hauptstraße in Langenfeld haben Unbekannte den nächsten Geldautomaten gesprengt. Diesmal am Rathausplatz in Monheim. In der Nacht zu Donnerstag gegen 2.20 Uhr wurden Anwohner von der Explosion aus dem Schlaf gerissen, berichtet die Polizei. Einige beobachteten, wie mehrere Männer aus der erheblich zerstörten Bankfiliale stürmten und unter anderem in einem dunklen hochklassigen SUV in Richtung Opladener Straße davonrasten. Die Fahndung blieb – wie fast immer in diesen Fällen – erfolglos. Im Erdgeschoss des Geschäftshauses bot sich ein Bild der Verwüstung. So waren neben der Eingangstür auch Schaufenster zerstört. Im Inneren der Bank waren Teile der Deckenverkleidung herabgefallen. Wie viel Bargeld die Täter erbeuteten, wird noch ermittelt. Hinweise an die Polizei in Monheim, Telefon 02173 9594-6350. Foto: Polizei