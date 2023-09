Bei Verkehrskontrolle in Langenfeld Polizei fasst Ladendiebe

Zwei aufmerksame Polizeibeamte sorgten bei einer Verkehrskontrolle dafür, dass am Donnerstag in Langenfeld zwei mutmaßliche Ladendiebe festgenommen werden konnten. Gegen 14.20 Uhr hatten die Polizisten an der Düsseldorfer Straße den Verkehr überwacht. Sie wurden auf einen Citroen aufmerksam, in dem zwei Männer saßen.Bei der Kontrolle stellten die Polizisten in dem Auto etliche original verpackte Drogerie-Artikel sicher. Bei weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Artikel mit einem Gesamtwert in Höhe von rund 1600 Euro kurz zuvor in zwei Drogeriemärkten in Hilden entwendet worden waren. Daher wurden die beiden Männer aus Osteuropa (21 und 28 Jahre alt) festgenommen und zur Polizeiwache gebracht. Gegen sie wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.