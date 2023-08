Auf Parkplatz in Monheim Exhibitionist im Scheinwerfer-Licht

Ein Unbekannter hat sich auf einem Monheimer Parkplatz in schamverletzender Weise vor einer Frau entblößt. Wie die Polizei am Montag meldete, passierte der Vorfall am Freitagabend, 25. August, an der Straße „Am Kielsgraben". Die Frau parkte gegen 22.10 Uhr ihr Auto auf dem Parkplatz, als der Unbekannte seinen BMW 320 unmittelbar hinter ihr abstellte. Bevor die 43-Jährige ihr Fahrzeug verlassen konnte, stieg der Mann aus und stellte sich vor seinen BMW. Im Scheinwerferlicht ließ er die Hose runter. Erst als ein weiteres Auto auf den Parkplatz fuhr, ließ der Mann von seinen exhibitionistischen Handlungen ab. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, zirka 1,70 bis 1,75 Meter groß, schwarze kurze Haare, südländisches Erscheinungsbild, war bekleidet mit einer blauen Jeans und einem hellen, kurzärmeligen Oberteil. Hinweise an die Polizei im Monheim, Telefon 02173 9594-6350.