Falscher Verdacht Polizei-Einsatz in Monheim führt zu Entschädigung für 25-Jährigen

Gegen einen 34-Jährigen werde jetzt ermittelt. Er hatte den 25-Jährigen nach mehreren Gewalttaten im Rockermilieu offenbar falsch verdächtigt, an einem Streit mit einem Beil und einem Messer beteiligt gewesen zu sein. In der Zwischenzeit sei der richtige Mann identifiziert worden, heißt es in der Mitteilung. Der 34-Jährige wohnt ebenfalls in Monheim.