Polizei aktuell Einbrüche in Wohnungen und Betriebe in Monheim

Die Polizei meldet mehre Einbrüche aus Monheim. So von der Klagenfurter Straße in Baumberg. Tatzeit: Donnerstag, 7. März, zwischen 16.30 und 21 Uhr. Die Täter verschafften sich über die Terrassentür Zutritt zur Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Angaben zur Tatbeute liegen noch nicht vor. Zu einem weiteren Einbruch über eine Terrassentür in ein Mehrfamilienhaus kam es am Donnerstag zwischen 16 und 0.30 Uhr an der Wiener Neustädter Straße. Die Beute: ein Portemonnaie mit diversen Dokumenten. Zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, wurde an der Opladener in ein Bürogebäude eingebrochen. Die Täter kamen durch die Hauptzugangstür. Angaben zur Tatbeute liegen noch nicht vor. Am frühen Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr traf es ein Firmengelände an der Robert-Bosch-Straße. Die Täter knackten die Eingangstür einer Lagerhalle. Was sie stahlen, steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Monheim entgegen, Telefon 02173 9594-6350.