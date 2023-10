Schaufenster eingeschlagen Nächtlicher Einbruch in der Langenfelder Stadtgalerie

der Falkenstraße ein. Tatzeit: zwischen Mittwoch, 11. Oktober, gegen 17 Uhr, und Freitag, 13. Oktober, gegen 12 Uhr. Auch in diesem Fall wurde ein Fenster eingeschlagen. Was die Einbrecher erbeuteten, muss im einzelnen noch ermittelt werden. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Monheim entgegen unter Telefon 02173 9594-6350 beziehungsweise die Wache in Langenfeld unter Telefon 02173 288-6310.