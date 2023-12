Wieder Müllcontainer abgefackelt Trägt der Brandstifter von Monheim rote Schuhe?

Im Berliner Viertel ist erneut ein Müllcontainer in Flammen aufgegangen, diesmal an der Dahlemer Straße. Laut Polizei rief ein Anwohner in der Nacht zum Dienstag die Feuerwehr, nachdem er gegen 2.20 Uhr gegenüber Hausnummer 3 das Feuer bemerkt hatte. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Im Visier haben sie einen am Tatort beobachteten Mann mit roten Schuhen. Ob der etwa 1,80 Meter große, schlanke Unbekannte in sonst dunkler Kleidung mit der Brandstiftung zu tun hat, ist noch unklar. In Brand gesetzt wurde laut Polizei der Inhalt des Müllcontainers, wodurch dieser „stark beschädigt“ wurde. Geschätzter Schaden: mehrere hundert Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Monheim zu melden, Telefon 02173 9594-6350.