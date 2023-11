Brandstiftung im Berliner Viertel Papiercontainer in Monheim niedergebrannt

Im Berliner Viertel in Monheim haben Unbekannte den nächsten Müllcontainer niedergebrannt. Das Kunststoff-Behältnis ging in der Nacht zum Freitag in Flammen auf, teilte die Polizei mit. Tatort: Tegeler Straße. Die Kripo geht von Brandstiftung aus. Die Feuerwehr wurde gegen 3.10 Uhr alarmiert. Ein Altpapier-Container wurde vollständig zerstört, ein weiterer leicht beschädigt. In dem von Verwahrlosung gezeichneten Hochhausviertel werden regelmäßig Müllcontainer angezündet. Eine der letzten Brandstiftungen – an der Weddinger Straße – liegt erst fünfeinhalb Wochen zurück. Aufklärung: Fehlanzeige. Hinweise an die Polizei in Monheim, Telefon 02173 9594-6350.