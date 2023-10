Polizei vermutet Brandstiftung in Monheim Legte eine Jugendgruppe das Feuer im Einfamilienhaus?

Im Monheimer Süden ist am Mittwochabend ein unbewohntes Einfamilienhaus komplett ausgebrannt. „Beim Eintreffen des ersten Löschfahrzeugs standen sowohl das Erdgeschoss als auch der Dachstuhl bereits in Vollbrand“, berichtet Feuerwehr-Chef Torsten Schlender über den Einsatz an der Straße „Heide“. Die Polizei geht, wie sie am Donnerstag mitteilte, von Brandstiftung aus. Alarmiert wurden Polizei und Feuerwehr gegen 20.30 Uhr. Zum Tatzeitpunkt seien fünf bis sieben Jugendliche beobachtet worden, die von dem Einfamilienhaus wegliefen.