Drei Jugendliche haben an der Sanitäranlage auf der Monheimer Bürgerwiese (Ida-Sikmann-Straße) Feuer gelegt. Geschätzter Schaden durch den Brand am Mittwoch gegen 21.40 Uhr: rund 500 Euro. Laut Polizei beobachtete ein Zeuge die jungen Männer und wählte den Notruf. Hinweise an die Polizei unter Telefon 02173 288.