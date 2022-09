Die Langenfelderin Marlene L. wird gesucht : Hubschrauber und Hunde im Einsatz: Seniorin wird vermisst

Langenfeld Die Polizei sucht nach der vermissten Seniorin Marlene L. aus Langenfeld. Sie wurde am Donnerstag zuletzt gesehen. Auch ein Hubschrauber und Suchhunde waren im Einsatz.

() Die Polizei sucht seit Donnerstag, 22. September, nach der 76 Jahre alten Marlene L. aus Langenfeld. Die Seniorin, die an Demenz leidet und auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen ist, wurde zuletzt am Donnerstagmorgen gegen 9.15 Uhr von Familienangehörigen an ihrer Wohnung in Berghausen gesehen. Das teilt die Polizei mit.