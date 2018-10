Polizei ärgert sich über falsche Streifenwagen

Nicht nur dieses Malerauto in Leichlingen ist wie ein Polizeiwagen bemalt. Auch ein Polsterer aus Düsseldorf und andere Unternehmen setzen auf die klare Signalwirkung Foto: RP/Ina Bodenröder

Kreis Mettmann Anruf bei einer Hildener Autolackierer-Werkstatt. Der Kunde fragt, ob die Firma sein Auto in Polizei-Optik lackieren kann. „Kein Problem“, versichert der Kfz-Meister am Telefon.

„Sie müssen nur darauf achten“, so sagt er, „dass nirgendwo das Wort Polizei auftaucht. Aber die blauen Streifen und alles andere können wir gerne anbringen.“ Angebot für eine Komplettlackierung: etwa 3000 Euro, je nach Fahrzeuggröße.

Immer mehr Privatleute, aber auch Firmen nutzen das Überraschungsmoment, das ein Fahrzeug in Polizei-Optik hervorruft, für eigene Werbezwecke. In Hildens Nachbarstadt Leichlingen beispielsweise ist Maler Lutz Gusowski inzwischen daran gewöhnt, dass Autofahrer, die ihm entgegenkommen, abrupt in die Bremse steigen oder blitzschnell das Handy vom Ohr nehmen.