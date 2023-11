Monheimerin schwer verletzt Erst Missverständnis, dann Krankenhaus

Fahren Sie oder darf ich gehen? Ein Missverständnis in dieser Frage hat eine Monheimerin am Donnerstag ins Krankenhaus gebracht. Die Fußgängerin wurde an einer Querungshilfe auf dem Berliner Ring von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 7.40 Uhr in Höhe Kaufland bzw. Einmündung Friedhofstraße gegenüber. Die 30-Jährige stand auf dem Fußweg, als sich aus Richtung OHG ein 42-Jähriger mit Ford Ka näherte. Der Monheimer nahm die Passantin wahr und verlangsamte seine Fahrt, um sie auf die andere Straßenseite zu lassen. Weil sie zunächst stehen blieb, fuhr der Mann weiter. Genau in diesem Moment trat die Monheimerin auf die Fahrbahn, wurde von dem Auto erfasst und musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Aus Anlass des Unfalls mahnt die Polizei zu Vorsicht im Straßenverkehr besonders in der dunklen Jahreszeit mit ihren oft widrigen Sichtverhältnissen. An Fußgänger-Überwegen, ob mit Zebrastreifen oder Verkehrsinsel, klare Verhaltenssignale geben. Auch an Überwegen mit Ampel achtsam sein. Nach Möglichkeit helle Kleidung tragen und/oder reflektierende Elemente.