Im Monheier Verkehrsausschuss Politiker loben Buslinienkonzept

Die Stadt hat in den Bussen Fahrgäste gezählt sowie Nachfrage- und Mobilfunkdaten auswerten lassen. Mit dem Ergebnis: 2024 soll es in Monheim ein verbessertes Angebot geben. Dafür werden mittelfristig 300.000 Euro jährlich in die Hand genommen. Es soll eine einheitliche Linienführung an allen Tagen und zu allen Zeiten geben. Ausschließliche Nacht- und Freizeitlinien entfallen. Es wird nur noch zwischen Basislinien, Ergänzungslinien und Berufs-/Schullinien unterschieden. Vorrang hat die Anbindung an den Schienenverkehr. Tagsüber soll es Anschlüsse zu allen S-Bahnen Richtung Düsseldorf und Köln sowie zum RRX geben. Und die Verbindungen innerhalb der Stadt sollen besser werden. Alle Ziele sollen mit maximal einmal umsteigen erreicht werden. Die Takte sollen an die von S-Bahn und RRX angepasst werden. Busse fahren dann von Montag bis Samstag im Zehn-Minuten-Takt. Alle Monheimer sollen im Umkreis von 300 Metern eine Bushaltestelle erreichen können (nachts 600 Meter). Neue Wohngebiete wie Pfingsterfeld oder Europaallee werden berücksichtigt.