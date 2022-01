Langenfelder Wahrzeichen : Politiker fordern Taxi-Bus zur Wasserburg

Langenfeld Die Wasserburg Haus Graven soll besser erreichbar sein – mit öffentlichem Nahverkehr. Das fordern CDU, BGL, Bündnis 90/Die Grünen, SPD und FDP in einem Gemeinschaftsantrag. Beschlossen werden soll das Taxi zur Burg im Bau- und Verkehrsausschuss am 13. Januar.

Um den Wunsch der Politik umzsetzen, müsste die Verwaltung einen entsprechenden Antrag beim Kreis Mettmann stellen und ein Verkehrs- und Taxi-Unternehmen beauftragen. In den Haushalt 2022 und in die mittelfristige Finanzplanung 2023 sollen dafür jeweils 10.000 Euro eingestellt werden. Dieses Angebot werde zunächst auf zwei Jahre beschränkt. Die Ergebnisse sollen in die weitere Langenfelder Mobilitätsplanung einfließen und in das vom Kreis Mettmann beschlossene Gutachten zum kreisweiten On-Demand-Konzept.