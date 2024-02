3,7 Millionen Euro sind im Monheimer Haushalt berücksichtigt Politik bringt Radschnellweg Baumberger Chaussee auf den Weg

Der Radschnellweg wird in Monheim kontinuierlich voran gebracht. Ein großes Teilstück im Norden an der Stadtgrenze zu Düsseldorf ist bereits fertig gestellt. Und die Arbeiten für den Abschnitt entlang des Monbag-Sees haben in diesem Jahr begonnnen. Die Politiker beraten im Ausschuss für Stadtplanung und Verkehr am kommenden Donnerstag, 18 Uhr, über den Lückenschluss an der Baumberger Chaussee zwischen Opladener Straße und Kielsgraben. Dieser Abschnitt soll voraussichtlich Ende des laufenden Jahres in Angriff genommen werden und 3,7 Millionen Euro kosten. Die Mittel sind bereits im Haushalt 2024 und 2025 berücksichtigt. Fördermittel sind ebenfalls bei der Bezirksregierung beantragt. Sollte der Bescheid positiv ausfallen, bekommt Monheim 80 Prozent der Kosten erstattet, berichtet Ella Luff in der Vorlage zur öffentlichen Sitzung.