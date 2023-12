Stadtrat in Monheim Politik beschließt Umgestaltung Turmstraße und Kirchgäßchen

Das Kirchgäßchen sei in einem „sehr schlechten baulichen Zustand“, formuliert die Fachbereichsleiterin Bauwesen, Ella Luff in der Vorlage zur Sitzung. Private und öffentliche Flächen seien teilweise nicht zu unterscheiden. Durch den Neubau des katholischen Kindergartens an der Franz-Boehm-Straße gewinne die Wegeverbindung Kirchgäßchen und Franz-Boehm-Straße an Bedeutung. Der mittlere Abschnitt des Gäßchens wird breiter, soll aber trotzdem nur für Fußgänger und Radfahrer ausgewiesen werden. Der Kanal wird erneuert. Straßenbeleuchtung wird installiert. Insgesamt belaufen sich die Kosten für Straßen- und Kanal auf 2,4 Millionen Euro. Die Stadt will bei der Landesregierung Zuschüsse beantragen, damit die Anwohner keine Kosten übernehmen müssen.