Langenfeld : PCR-Lolli-Tests für Kitas gefordert

Langenfeld Labore sind am Limit, ob eine Durchführung möglich ist, ist unklar. Mehrheit vertagt Entscheidung auf die nächste Sitzung des Jugendhilfeausschusses.

„Die Verwaltung bietet unverzüglich allen Langenfelder Kitas an, auf regelmäßige PCR-Lolli-Testung umzustellen. Die gilt auch für die Kindertagesstätten und Tagespflege .“ Mit diesem Antrag überraschten am Mittwochabend FDP , SPD , Grüne und BGL die Vertreter der freien Träger, Verwaltung und CDU im Jugendhilfeausschuss.

„In der Elternschaft herrscht große Unsicherheit“, begründete Dirk Niemeyer (Grüne) den kurzfristig eingebrachten Antrag. Die dazu nötigen Finanzmittel stelle das Land zur Verfügung. Was sich bei den Grundschulen bewährt habe, soll nun auch auf die Kitas ausgedehnt werden. Ziel sei der Schutz der Kinder, deren Eltern und des Personals. „Nein“, sagte die Leiterin des Fachbereiches Jugend, Schule und Sport, Sonja Wienecke, „so einfach lässt sich die Lolli-Testung nicht einführen.“ Dazu bedürfe es klarer Ansagen, was genau umgesetzt werden soll. Sie verstehe die Unsicherheit bei den Eltern. „Es gibt aber sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten bei der Durchführung der Tests“, so Wienecke. Ob die Wünsche des Ausschusses verwirklicht werden können, hänge von den Kapazitäten ab. „Wir wissen aber, dass die Labore in der Region am Limit arbeiten“, so Wienecke.