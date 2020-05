Finanzausschuss : Politik diskutiert erst im Rat über Nachtragshaushalt

Die Politiker im Haupt- und Finanzausschuss verschoben einstimmig am Mittwochabend die Diskussion über den Nachtragshaushalt in die Ratssitzung am 13. Mai. Grund: Bürgermeister Daniel Zimmermann wollte noch keine Zahlen über die Gewerbesteuereinbrüche vorlegen, weil er in der kommenden Woche noch Gespräche mit den Unternehmern führen wird. Ende nächster Woche will er die Fraktionen darüber informieren. „Wir sind verhalten optimistisch, dass wir mit einem blauen Auge davon kommen“, sagte Zimmermann. „Ich glaube nicht, dass wir 30 bis 40 Prozent Einbrüche haben werden.“