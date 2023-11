An diesem Donnerstag in Monheim Dieses Pogrom-Gedenken wird anders

Monheim · An diesem Donnerstag erinnern Stadt, evangelische Kirche und Schulen in Monheim an die NS-Novemberverbrechen 1938. Im Fokus stehen soll diesmal auch der Massenmord der Hamas in Israel am 7. Oktober 2023.

08.11.2023 , 18:21 Uhr

Pogrom-Gedenken in Monheim 2017. Foto: Spekowius, Thomas

Von Thomas Gutmann