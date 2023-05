Musik und Wortkunst in Monheim Spektakel-Samstag für Kinder im Ulla-Hahn-Haus

Das Programm der Ideenwerkstatt läuft den ganzen Tag und bietet die Möglichkeit, das Backsteinhaus in der Neustraße und den Gartenbereich in einen bunten fantastischen Zoo voller Tierwesen zu verwandeln. Egal ob Mischwesen wie der Kroko-Tiger oder die zweiköpfige Renn-Ente oder ob Monster wie der furchtbare Schnarchfuchs und die giftige Quatschqualle: Am 13. Mai, können witzige, erstaunliche, überraschende und gefährliche Tiere entstehen.