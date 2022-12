Sirenen tönen über Langenfeld - Telefone in den Taschen der Menschen Sirenen und Handys warnen eindringlich

Die flächendeckende Warnung wird über das so genannte Cell-Broadcast-System durchgeführt. Über die Funkmasten, mit denen sich die Mobiltelefone permanent verbinden, werden die Warnungen an jeden Empfänger im entsprechenden Funkbereich gesendet. Die Stummschaltung wird dabei außer Kraft gesetzt. Cell-Broadcast-Nachrichten sind als Standard fester Bestandteil in allem 2G-, 3G-, 4G- und 5G-Netzen. Die Nachrichten erreichen damit jeden, heißt es. Aber das ist nicht so ganz richtig: Alte Klapphandys bleiben stumm, obwohl sich deren Besitzer in einer Funkzelle befinden. Eine Rückverfolgung, wer die Nachricht erhalten hat, ist durch den Versender nicht möglich. Die Anzahl der gesendeten Zeichen beträgt 1395 Zeichen und kann damit auch Links enthalten, wie die Nachricht des Bundesamtes zeigt.