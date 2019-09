Einkaufen : Playstation-Truck in Langenfeld

Langenfeld Der Bus macht am Freitag/Samstag, 4./5. Oktober, vorm Real-Markt an der Rheindorfer Straße Halt.

Computerspiele-Fans haben am Freitag/Samstag, 4./5. Oktober, vorm Real-Markt an der Rheindorfer Straße Gelegenheit, neue Games auszuprobieren. Den an diesen beiden Tagen macht der PlayStation-Truck von Sony Halt in Langenfeld. Zur Auswahl stehen acht Stationen, die für die Besucher im Truck aufgebaut werden. Darunter vier Stationen mit Virtual-reality-Formaten. Ob bei „Iron Man“ oder „Blood and Truth“, durch die VR-Brille begeben sich die Nutzer direkt in die virtuelle Welt hinein und erleben den Spielverlauf somit dreidimensional mit. An vier weiteren regulären Spielstationen gibt es darüber hinaus die Möglichkeit, die neusten Spielhits der Kölner Gamescom, wie zum Beispiel „Crash Bandicoot Team Racing“ oder „Medievil“ an der Playstation 4 auszuprobieren. Wer das Spiele-Erlebnis auch zu Hause testen möchte, für den hat der Real-Markt Sonderangebote im Sortiment. „Wir freuen uns sehr, dass wir den Sony-Truck bei uns zu Gast haben“, sagt Real-Geschäftsleiter Karsten Schäfer.