Stadtplanungsausschuss entscheidet am kommenden Donnerstag Unternehmer Paeschke baut an der Marienkapelle

Das Baufeld in Rheinnähe ist vorbereitet. Und nach der Bürgerbeteiligung und der Anhörung der Träger öffentlicher Belange im April, stimmen die Politiker nun am kommenden Donnerstag in der Sitzung des Stadtplanungsausschusses über den Bebauungsplan Marienkapelle ab. Anregungen und Bedenken seien nicht vorgetragen worden, heißt es in der Vorlage zur Sitzung. Ein positiver Bescheid gilt demnach als sicher, die Peto-Mehrheit hatte dafür bereits in der Märzsitzung die Weichen mit der frühzeitigen Bürgerbeteiligung gestellt. Die Grünen waren dagegen, CDU und SPD hatten sich damals enthalten.