Monheim : Drei Wohntürme dominieren künftig die Friedrichstraße

Monheim 100 bis 120 Wohnungen entstehen an der Unterführung neu.

(pc) Zwei acht und ein zehn bis 15 Etagen in die Höhe ragendes Hochhaus sollen bald an der Friedrichstraße nahe der Unterführung stehen – dort, wo sich jetzt noch das alte Postgebäude befindet. Die Fassade aus Glas erinnert an einen Baukasten. 100 bis 120 Wohnungen entstehen hier neu. Im Sockel können sich Büros, Geschäfte und Lokale ansiedeln. Die Politiker im Planungsausschuss stimmten jetzt mehrheitlich (Peto) der Bebauungsplansatzung zu. CDU, Grüne und SPD lehnten das Vorhaben aus unterschiedlichen Gründen ab. Die Stadt will aber an dieser Stelle einen „Anker“ und somit städtebauliche Akzente setzen. „Zu groß, zu hoch. Das lehnen wir ab“, fasste Michael Nagy die Haltung der CDU zusammen. Manfred Poell (Grüne) fand „den Charakter des Gebäudes begrüßenswert, nicht aber die Höhe“. Er wünscht sich, der Investor würde das Hochhaus wegen der „Verschattung“ in den Nachbarwohnungen „um drei Stockwerke reduzieren“. Die SPD verlangt, 30 Prozent sollten als Sozialwohnungen ausgewiesen werden. Dem widersprach Bürgermeister Daniel Zimmermann (Peto). „Der Eigentümer entscheidet, was er macht.“