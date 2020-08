Oberverwaltungsgericht Münster : Pipeline-Gegner kritisieren vor Gericht Bezirksregierung

2007 verlegte Bayer diese Rohre in Langenfeld nahe der Hildener Stadtgrenze, seit 2011 ist die CO-Pipeline auf 67 Kilometer Länge im Boden. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim/Münster Im Rechtsstreit um die vom Bayer-Konzern geplante Kohlenmonoxid-Pipeline haben die Gegner des Projekts eine unzureichende Beteiligung der Öffentlichkeit im Genehmigungsverfahren kritisiert.

Am ersten Verhandlungstag vor dem Oberverwaltungsgericht Münster warfen sie am Mittwoch der Bezirksregierung Düsseldorf vor, bei den Änderungen ihrer ursprünglichen Genehmigung der Rohrleitung betroffene Bürger „bewusst ausgeschlossen“ zu haben. Vertreter der Behörde wiesen in der Verhandlung die Vorwürfe zurück.