Picnic verrät die Top Ten : Das kommt in Langenfeld auf den Tisch

Picnic hat in Langenfeld auf dem Gelände Winkelsweg/Schneiderstraße sein Lager und beliefert von dort aus die Kundschaft mit E-Fahrzeugen. Foto: Picnic

Langenfeld Der Online-Supermarkt Picnic hat die Vorlieben seiner Kunden in der Posthornstadt für das Jahr 2021 aufgelistet. Fazit: Langenfelder mögen Fisch.

Der Online-Supermarkt und Lieferdienst Picnic attestiert den Langenfeldern eine besondere Vorliebe für Fisch, Äpfel und Speisequark. Das sind die Produkte, die Langenfelder im vergangenen Jahr am häufigsten bestellt haben, teilt das Unternehmen mit. Derzeit beliefere Picnic in der Posthornstadt rund 18.000 Haushalte vom Lager am Winkelsweg aus. 115.000 Kilogramm CO 2 seien durch das Milchmann-Prinzip eingespart worden, weil mehr Menschen sich nicht mit dem eigenen Auto auf den Weg zum Einkaufen gemacht haben. Picnic nimmt Online-Bestellungen auf, füllt seine schmalen E-Autos und liefert die Ware direkt zum Kunden.

Für das Ranking hat der Lieferdienst die Einkäufe der 51 Städte im Liefergebiet verglichen und regionale Unterschiede festgestellt: Münsteraner kaufen gerne Haferflocken und veganen Fleischersatz, Kölner gerne Spaghetti und Düsseldorfer Avocados. In Langenfeld wurde mehr Fisch gekauft als anderswo.

Seit 2019 ist der Online-Supermarkt in Langenfeld aktiv. Im März 2021 hat er das Zentrallager am Winkelsweg bezogen. Für die Picnic-Jahresstatistik hat der Online-Supermarkt die Einkäufe der 300.000 Kunden in NRW verglichen und teilt nun seine Einblicke zum Kaufverhalten im Online-Lebensmittelhandel.

Untersucht wurde, welche Lebensmittel neben den traditionellen Topsellern Milch, Bananen und Gurken in den 51 Städten am beliebtesten sind. Die vollständige Top Ten für Langenfeld: 1. Fisch, 2. Äpfel, 3. Speisequark, 4. Fruchtjoghurt, 5. Heidelbeeren, 6. Naturjoghurt, 7. Kochschinken, 8. Haferflocken, 9. Stieleis, 10. Frischkäse.

Für die Kunden in Langenfeld sind jeden Tag 46 Elektro-Vans und 81 Fahrer im Einsatz. Allein im letzten Jahr konnten Picnic Kunden in Langenfeld so etwa 271.000 individuelle Einkaufstouren vermeiden.

Picnic beliefert – kostenfrei für Kunden – inzwischen mehr als 300.000 Kunden in 51 Städten. Da Picnic keine Filialen betreibt, sondern nach Bestellung die Ware bei seine Vertragspartnern ordert, liefert das Unternehmen frische und günstige Produkte. „Hier steht nur das, was auch bestellt worden ist“, sagt Picnic-Mitbegründer Frederic Knaudt bei der Eröffnung im März. So müsse auch nichts weggeworfen werden. Wenn mal etwas übrig bleibe, lasse man es den Tafel-Läden für Bedürftige in der Region zukommen. Picnic beschäftigt in Nordrhein-Westfalen mittlerweile mehr als 3000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

(og)