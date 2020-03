Pflegemaßnahmen : Naturschützer pflegen das Further Moor

Viele Helfer kamen am Samstag in das Naturschutzgbiet, um Gehölze zurückzuschneiden. . Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Mitarbeiter von NABU, der Biologischen Station und der Offenland-Stiftung organisierten die Aktion

Von Lars Bauer

Für viele seltene Tier- und Pflanzenarten ist das Moor ein wertvoller Lebensraum. Der Naturschutzbund (NABU) Langenfeld und die Biologische Station Haus Bürgel führten deshalb am Wochenende eine Pflegeaktion im Naturschutzgebiet Further Moor durch. Die Möglichkeit, eine Moorlandschaft zu erleben, wird in Deutschland immer seltener. Das Further Moor an der Stadtgrenze von Langenfeld und Leichlingen ist eines der wenigen verbleibenden Naturschutzgebiete dieser Art, berichtet der Biologe Martin Denecke von der Offenland-Stiftung mit Sitz in Leverkusen. Der Erhalt solch einer Naturbeschaffenheit sei für das Klima sehr wichtig. Eine Gefahr für das Further Moor sei vor allem die Überwucherung dominanter Pflanzenarten und die Trockenlegung durch Bäume in der Umgebung. Die regelmäßigen Pflegemaßnahmen sollen das Moor erhalten und seltene Pflanzen- und Tierarten schützen, die unter anderem nur in solchen Gebieten gedeihen.

Martin Denecke erklärt: „Die Bäume lassen das Moor durch ihre Transpiration, das wie ein Kühlsystem dieser verstanden werden kann, austrocknen. Die Trockenheit lässt Risse im Moor entstehen, aus denen nach einem chemischen Prozess durch Bakterien große Mengen an Kohlenstoffdioxid freigegeben werden.“ Durch die Bepflanzung von Bäumen am und im Moor würde mehr Kohlenstoffdioxid entstehen, als diese aufnehmen könnten. Dies mache Bäume in Mooren kontraproduktiv. Auch wenn die großen Pflanzen gefährlich für das natürliche Feuchtgebiet seien, möchte Denecke die Gehölzsukzession, also die Rückkehr von Bäumen in einem bestimmten Gebiet, nicht schlecht reden: „Wir brauchen beides. Die Sukzession in der Natur ist keinesfalls negativ. Jedoch benötigen manche Gebiete, wie das Further Moor, Faktoren von außerhalb, um dadurch bestehen zu bleiben. Dafür sind wir als Menschen zuständig“. Die Offenland Stiftung gibt es seit fast zwei Jahren und die Mitarbeiter kümmern sich um den Erhalt von offenen Naturgebieten. Sie sind bei der Pflegeaktion im Further Moores das erste Mal dabei. Ebenfalls anwesend sind die ehrenamtlichen Auszubildenden von „Ehrenamt im Naturschutz stärken“. Die Ausbildung wird von der Biologischen Station Haus Bürgel geleitet und durch den Landschaftsverband Rheinland (LVR) gefördert. Der Leiter des Ausbildungsprojektes, Michael Schoch, berichtet von den Aufgaben der Aktion an diesem Tag: „Wir haben Gruppen gebildet, die aus Mitgliedern des Naturschutzbundes (NABU) aus dem Bereich Langenfeld, den Auszubildenden und den Pfadfindern Sankt Georg aus Mettmann bestehen.“ Diese kümmern sich um das Entfernen von Pfeifengras und Gagelstrauch und dem Freistellen von Gehölz an der seltenen skandinavischen Moorbeere und der Moorlillie, sagt der Diplombiologe.