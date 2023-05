Pfingsten in Langenfeld und Monheim Spielmann-Rock'n'Roll und „Roter Himmel“ im Schaustall

In Langenfeld ist am Pfingstwochenende nicht sonderlich viel los, insofern die Gelegenheit, mal das Programmkino im Schaustall am Winkelsweg 38 zu beehren. Dort läuft am Freitag und am Samstag, jeweils 20 Uhr (Einlass: 19.30 Uhr), „Roter Himmel“ von Regisseur Andreas Petzhold, der in Hilden geboren wurde. Der zurzeit wohl bekannteste deutsche Autorenfilmer hat sich mit Filmen wie „Udine“, „Phonix“ oder „Yella“, die alle seine besondere Handschrift tragen, einen Namen gemacht. Jetzt legt er mit „Roter Himmel“ seinen unterhaltsamsten Film vor. Ein leichter, beschwingter Sommerfilm, der erst zum Ende hin noch dramatisch wird. Der Plot: Vier jüngere Menschen verbringen Urlaubstage in einem Haus an der Ostsee, es ist heiß und trocken, und in der Nähe brennt der Wald. Außer Leon genießen alle die unbeschwerte Zeit. Leon ist Schriftsteller und will sein zweites Buch zu Ende bringen. Doch er ist sehr unzufrieden mit sich und seinem Werk, tut so, als hätte er nie Zeit für die anderen, weil er doch so viel Arbeit hat, vor der er sich aber tatsächlich drückt. In seiner schlechten Laune geht es nur um ihn, er wird zum „Stinkstiefel“ für den Rest der Truppe, in der sich der Beziehungsreigen dreht.