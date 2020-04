Monheim neues Pfarrzentrum : Pfarrzentrum Baumberg: Bau hat begonnen

Monheim Altes Pfarrheim und Bungalows werden nach der geplanten Fertigstellung im Oktober 2021 abgerissen.

Am Kirchhügel von St. Dionysius sind inzwischen die Arbeiten für den Neubau des Pfarrzentrums in Gang gekommen. Nachdem die Stadt im September vorigen Jahres die Baugenehmigung erteilt hat, haben die Erd- und Kanalarbeiten begonnen, teilt Bernd Wehner vom Kirchenvorstand mit. In den nächsten Tagen beginnt der Rohbauer mit den Fundamenten und der Bodenplatte. Nach derzeitigem Zeitplan rechnet der Kirchenvorstand damit, dass das neue Pfarrzentrum – einschließlich der Sakristei – im Oktober 2021 fertig ist. Das zweigeschossige Gebäude wird eine Ziegelstein-Fassade und ein geneigtes Dach aus Zinkblech haben, optisch angepasst an die Natursteinmauern, die den Kirchenhügel einfassen.