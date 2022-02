Pfarrgemeinderat solidarisiert sich mit „Out in Church“ : Auch in Monheim hängen Plakate

Monheim Der Pfarrgemeinderat von St. Gereon und Dionysius unterstützt die Bewegung „Out in Church“ und setzt sich für mehr Offenheit in der katholischen Kirche ein.

Bereits im Sommer vergangenen Jahres habe der Pfarrgemeinderat mit einem Banner mit der Aufschrift „Jede:r ist willkommen“ an den Kirchenmauern vor St. Gereon und St. Dionysius sowie an der Mauer vor dem Pfarrer-Franz-Boehm-Haus und an den Kitas in Monheim und Baumberg klar Stellung bezogen. Über die Weihnachtszeit seien diese Banner durch Weihnachtsgrüße ersetzt worden.