Monheim Pfarrgemeinde St. Gereon : Pfarrgemeinde St. Gereon eröffnet ihren Adventsmarkt

Monheim (elm) Bereits zum 47. Mal findet der Adventsbasar der Pfarrgemeinde St. Gereon am ersten Adventswochenende im Pfarrer-Franz-Boehm-Haus, Sperberstraße 2a, statt. Er öffnet seine Tore am Samstag von 12 bis 17.30 Uhr und am Sonntag von 11 bis 16.30 Uhr.

Mit dem Erlös werden die caritativen Aufgaben der Schwestern „vom armen Kinde Jesu“ in Kolumbien unterstützt. Da die kolumbianische Regierung jetzt kurzfristig die staatliche Unterstützung für ihre Mittelschule in Monteredondo gestrichen hat, fehlen jährlich 17.000 Euro pro Schulklasse.

Im liebevoll dekorierten Adventsdorf erwartet die Besucher wieder eine reichhaltige Auswahl von selbst gebundenen und geschmückten Adventskränzen und -gestecken. Am Samstag ist die Auswahl erfahrungsgemäß noch groß, erklärt Bernd Wehner vom Kirchenvorstand. Im Übrigen finde man an den zahlreichen Ständen weihnachtliche Dekorationen wie Engel und Sterne aller Art oder Krippenzubehör. Weiterhin erwartet die Besucher individuell gefertigte modische Strickwaren, hochwertige Näharbeiten und Schals, Filzdekorationen, kunstvolle Papierkreationen sowie köstliche Marmeladen, Weihnachtsgebäck, Senf und Liköre und vieles mehr.