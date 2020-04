Ein Sendungsraum : Hoßdorf bald Pfarrer in Langenfeld

Langenfeld Seelsorgebereiche werden verknüpft. Der Geistliche wird zum 1. September ernannt.

Erzbischof Kardinal Woelki hat am Samstag in einer Proklamation Michael Hoßdorf, Pfarrer an St. Gereon und St. Dionysius in Monheim, gebeten, die Aufgabe als Pfarrer für St. Josef und Martin in Langenfeld zu übernehmen. Das teilte der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Thomas Antkowiak mit.