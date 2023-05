Willkommen an der Kirchentür Monheimer Pfarre will Grüß-Gott-Dienst auch am Vorabend

Seit Februar heißt der Begrüßungsdienst die Besucher der Sonntagsmessen um 10 Uhr in St. Gereon und um 11.30 Uhr in St. Dionysius persönlich willkommen – und „zaubert so immer wieder ein Lächeln auf ihre Gesichter“, berichtet der PGR. Zugleich bieten die Ehrenamtler die Pfarrnachrichten und weiteres Info-Material an. Nebenbei sorgen sie dafür, dass die manchmal schwer zu öffnenden Eingangstüren offen stehen – eine Erleichterung vor allem für ältere Kirchgänger. Und Kinder werden auf die bereitstehenden Bücherkisten aufmerksam gemacht. Darin Bilderbücher, die sie für den Gottesdienst ausleihen können.