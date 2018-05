Langenfeld: Pfarrbücherei ehrt Mitarbeiterinnen

Langenfeld 30 Jahre und damit am längsten hilft Ingrid Kehr in Berghausen mit.

Die Katholische öffentliche Bücherei St. Paulus in Berghausen hat jetzt vier ehrenamtliche Mitarbeiterinnen für langjähriges Engagement geehrt. Bettina Schulte-Allerdißen hilft seit zwölf Jahren in der Bibliothek, Christine Rosenbaum seit 20 Jahren, Renate Beier ist 25 Jahre dabei und Ingrid Kehr sogar 30 Jahre. Renate Beier hatte vorübergehend für zwei Jahre die Leitung der Bücherei übernommen und arbeitet auch jetzt noch engagiert mit. Ingrid Kehr führte die Einrichtung zwölf Jahre, von 1998 bis Ende 2009. Die derzeitige Leiterin Ursula Blauth sprach dem Quartett Dank und Anerkennung aus. Besonders gefreut haben sich die Mitarbeiterinnen, dass Pfarrer Stephan Weißkopf sich die Zeit nahm, an der kleinen Feier teilzunehmen und die Ehrenurkunden zu überreichen.