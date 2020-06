Theatersaison am Blauen See startet : Duft von Abenteuer weht am Blauen See

Kreis Mettmann Corona sorgt für verspäteten Saisonstart. Ab 4. Juli wirbeln Pettersson und Findus über die Freilichtbühne in Ratingen. „Es wird spektakuläre Verfolgungsjagden geben“, verrät der Regisseur.

Die vergangenen Wochen waren für das Ensemble von Theaterconcept eine emotionale Berg- und Talfahrt. „Die Corona-Bestimmungen haben sich in den letzten Wochen fast täglich geändert“, so Regisseur Ralph Reiniger. Schwierig, unter diesen Umständen zu planen. Wochenlang sah es so aus, als würde die Saison komplett ins Wasser fallen. Doch die Schauspieler gaben die Hoffnung nicht auf. „Wir hatten einfach Bock zu spielen“, so Reiniger. Also machte sich die Truppe daran, ein Konzept zu entwickeln, um das Stück „Die Abenteuer von Pettersson und Findus“ doch noch auf die Bühne am Blauen See in Ratingen zu bringen. Dabei musste das Team ordentlich abspecken. Statt 1250 Personen sind diesmal nur zwischen 300 und 350 Gäste auf der Tribüne zugelassen. Das Personal wird aufgestockt. „Am Einlass, auf der Tribüne und vor den Toiletten werden Helfer dafür sorgen, dass keine Menschentrauben entstehen“, erklärt Reiniger. Die obligatorischen 1,50 Meter Abstand werden vorher zwischen den Sitzplätzen markiert.