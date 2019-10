Langenfeld : Pest-Ausstellung jetzt auch speziell für Kinder

Langenfeld Der Arbeitskreis Geschichte hat ein Beiheft für Kinder zu der Sonderschau in der Wasserburg Haus Graven herausgegeben und bietet Führungen für Schulklassen an.

Bei Erwachsenen kommt die Pest-Ausstellung gut an. „Obwohl wir nur sonn- und feiertags von 14 bis 17 Uhr aufhaben, konnten wir Anfang September bereits die 1000. Besucherin begrüßen. Am Tag des Denkmals hatten wir 700 Gäste im Burghof“ berichtet Ilse Mundt stolz. Sie sagt aber auch: „Wir hatten Hochzeitsfeiern hier, da wollten die Gastgeber, dass wir den Pestarzt verhängen, weil der so gruselig aussehe.“ Der Schrecken, den die Seuche hervorruft, ist offenbar tief im kollektiven Gedächtnis verankert. Redewendungen wie „Du stinkst wie die Pest“, „Sie verpesten die Luft“ oder „Das breitet sich aus wie die Pest“ zeugen davon.

Seit Mai thematisieren die Hobby-Historiker die Pest in einer Ausstellung und beschränken sich dabei nicht nur auf Haus Graven. Sie erklären auch, wie sich Pestärzte vor Ansteckung zu schützen versuchten, wie sie sie bekämpfen wollten (Aderlässe), wie die Krankheit nach Europa kam und wie sie verbreitet wurde. In dem Beiheft für Kinder steht, dass Mongolen venezianische Kaufleute infizierten, indem sie „ihre Pestleichen mit Katapulten in die Festung des Gegners schossen.“ „Die Venezianer flohen daraufhin mit ihren Schiffen in ihren Heimathafen – die Pest an Bord.“ Und weiter heißt es: „Über die gut ausgebauten Handelswege trugen die Kaufleute die Krankheit in die großen Städte in ganz Europa bis nach England. In nur fünf Jahren war jeder dritte Einwohner gestorben.“ Kindgerecht aufgearbeitet ist auch, dass ein Bakterium die Pest auslöst und dass Antibiotika sie heilen können. Das Beiheft für Kinder ist kostenlos. Ilse Mundt hofft, möglichst viele Kinder durch die Ausstellung führen zu können.