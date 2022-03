Schule am Lerchenweg : Kinder aus 16 Nationen leben friedvolles Miteinander

Die Grundschüler bildeten auf dem Schulhof ein riesiges Peace-Zeichen, um an der Ukraine-Krieg zu erinnern. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Der Krieg in der Ukraine macht auch vor den Schülern in Monheim nicht Halt. Am Lerchenweg zeigten die Grundschüler jetzt ein riesiges Peace-Zeichen.

Da Flugzeuge aus Russland nicht mehr über den europäischen Luftraum fliegen dürfen, wird die Nachricht ihren Adressaten womöglich nicht erreichen: Das aber ist den Kinder der Schule am Lerchenweg egal. 360 Schüler und 80 Mitarbeitende haben sich am Donnerstag, bewaffnet mit bunten Pappen, auf dem Schulhof zu einem Friedenszeichen in den Regenbogenfarben formiert. Im Kollegium und mit Teilen der Elternschaft habe er länger darüber diskutiert, wie man altersangemessen mit dem Thema Ukraine-Krieg in der Grundschule umgehen könne, erklärt Schulleiter Achim Nöhles. Dabei wollte man aber den Kindern ein Gefühl von Sicherheit vermitteln, um keine zusätzlichen Ängste aufzubauen. „So haben wir uns vor allem darauf konzentriert, zuzuhören, den Kindern Raum für ihre Fragen und Nöte zu geben.“ Viele der Kinder hätte ihr nicht zuletzt durch Corona eingeschränktes normales Leben aber nicht neuerlich belasten wollen. Das Kollegium habe sich daher gegen eine Spendenaktion entschieden, weil dies das Thema zu sehr in den Fokus der Kinder gerückt hätte, so Nöhles. „Aber als inklusive Schule mit Kindern aus 16 Nationen wollten wir zumindest ein Zeichen setzen für ein friedvolles und kulturell buntes Miteinander“, betont Nöhles. Aktuell befinde sich auch ein ein Kind ukrainischer Abstammung an der Schule sowie einige russische Kinder. Zu Konflikten sei es aber (noch) nicht gekommen.

Zwar rede man mit den Kindern auch über den Krieg, aber Corona bestimme den Schulalltag wegen der hohen Infektionszahlen in Verbindung mit den bundesweiten Lockerungen noch sehr. Das Kollegium richte seine Energie jetzt auf die Ausrichtung des Schulfestes im Mai, das erste seit drei Jahren. „Die Kinder benötigen Zuversicht und Optimismus mit Blick auf die nahe Zukunft“, findet Nöhles. Hilfe und Unterstützung bei der Aufarbeitung des Themas Krieg bekomme das Kollegium auch durch viele Online-Angebote mit Hinweisen, die von der Landesregierung und deren Fortbildungspartnern zur Verfügung gestellt werden. In den nächsten Wochen erwartet er die ersten geflüchteten ukrainischen Kinder an der Schule.

